Mindelheim: Betrugsmasche oder echter Einsatz? - Paar stellt sich Seniorin als "Rot-Kreuz-Mitarbeiter" vor

In Mindelheim stellte sich ein Paar einer Seniorin als Rot-Kreuz-Mitarbeiter vor. so kamen der Mann in die Wohnung der Seniorin. Doch handelte es sich um echte Mitarbeiter vom Rettungsdienst, oder waren die Beiden Betrüger. Das versucht die Polizei gerade herauszufinden.

Am vergangenen Sonntagabend erlangten zwei unbekannte Personen Zugang in die Wohnung einer sehr betagten Seniorin. Ob es sich hierbei um einen berechtigten Anlass handelte oder in illegaler Absicht geschah, ist laut Polizei noch unklar.

Tochter von Seniorin vermutet Betrugsmasche

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab sich das Pärchen, ein Mann und eine Frau, als Bedienstete des "Bayerischen Roten Kreuzes" aus und wurde daraufhin eingelassen. Nach dem Hausbesuch verständigte die alte Frau ihre Tochter. Diese setzte sich mit der Polizei in Verbindung, weil sie einen Betrugsversuch vermutete. Die Polizei versucht nun herauszufinden, ob Mitarbeiter eines Rettungsdienstes am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr im nördlichen Mindelheimer Stadtgebiet unterwegs waren oder ob es sich um eine neue Betrugsmasche handeln könnte. Die ältere Dame gab an, eine Unterschrift geleistet zu haben, ein Vermögensschaden entstand ihr bisher nicht. Eine Beschreibung der Personen konnte sie nicht abgeben.

Polizei bittet um Hinweise

Eine Nachfrage der Polizei beim Roten Kreuz konnte den Sachverhalt bisher nicht erhellen, Spendenwerber ihrer Organisation waren demnach zur fraglichen Zeit nicht unterwegs. Die Polizei bittet daher unter der Nummer 08261/7865-0 um Hinweise aus der Bevölkerung, ob am Sonntagabend auch in anderen Haushalten in Mindelheim Personen vorstellig wurden, die sich als Mitarbeiter des Rettungswesens ausgaben und mit welchem Anliegen diese vorstellig wurden.