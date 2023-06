In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Bauarbeiter in München zwei Kollegen mit einem Messer attackiert und verletzt. Der 27-Jährige saß mit drei seiner Kollegen vor einem Baucontainer. Als es zu einem Streit kam, holte der Mann ein Messer und stach auf zwei der Männer ein.

Die Tat ereignete sich gegen 02:20 Uhr im Münchner Stadtbezirk Berg am Laim im Bereich der Rosenheimer Straße. Die vier Männer aus Rumänien saßen auf einem Baustellengelände vor einem Wohncontainer und waren laut Polizei betrunken.

Bauarbeiter durch Cuttermesser verletzt

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten die vier in einen Streit. Daraufhin soll der 27-jährige Tatverdächtige ein Cuttermesser aus einem Wohncontainer geholt und auf seine 27 und 33 Jahre alten Kollegen eingestochen haben. Ein 40-jähriger Bauarbeiter konnte den Angreifer von den beiden verletzten Männern wegreißen und ihm das Messer abnehmen.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Andere Bauarbeiter alarmierten den Rettungsdienst, der die Verletzten versorgte und in Krankenhäuser brachte. Die Rettungskräfte verständigten auch die Polizei die mit mehreren Streifen am Tatort eintraf. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest und zeigten ihn wegen eines versuchten Tötungsdeliktes an. Auch die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Verletzten konnten laut Polizei die Krankenhäuser mittlerweile wieder verlassen. Das Kommissariat 11, das für Tötungsdelikte zuständig ist, hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt.