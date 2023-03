In Lindau soll ein 20-jähriger Mann am Freitagabend einen Jugendlichen (16) mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich eine größere Gruppe junger Leute an der Lindenschanze (Sina-Kinkelin-Platz) getroffen, um gemeinsam zu feiern. Dabei trafen auch der 20-jährige Mann und der 16-jährige Jugendliche aufeinander. Nach einer Beleidigung durch den 20-Jährigen soll es dann zwischen ihm und dem 16-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Erst Prügelei, dann mehrere Schnittverletzungen

Zwischen den beiden hatte es demnach in den vergangenen Tagen schon mehrfach Streit gegeben. Als jetzt der 20-Jährige den 16-Jährigen beleidigte, kam es zunächst zu einer Schlägerei zwischen den beiden. Dann "hatte der 20-Jährige plötzlich ein Messer in der Hand", heißt es im Polizeibericht. Als beide zu Boden gingen, stach der 20-Jährige in Richtung des Halses und des Kopfes des 16-Jährigen. Der 16-Jährige erlitt Schnittverletzungen am Hals und Gesicht. Andere Jugendliche griffen ein und konnten weitere Messerattacken verhindern.

20-Jähriger in Haft

Der 16-Jährige zeigte die Tat nächsten Tag bei der Polizei in Lindau an. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat die Tat als versuchten Totschlag gewertet. Es erging Haftbefehl gegen den 20-Jährigen. Noch am selben Abend konnte die Polizei ihn festnehmen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.