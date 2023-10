Ein Streit zwischen zwei Männern ist in der Nacht auf Mittwoch in einer Flüchtlingsunterkunft in Konstanz eskaliert. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Zwei junge Männer waren in der Nacht auf Mittwoch in einer Flüchtlingsunterkunft in Konstanz in Streit geraten. Und der eskalierte, berichtet die Polizei. Nach den bisherigen Informationen der Polizei, griff einer der Männer zu einem Messer und verletzte damit seinen 22-jährigen Kontrahenten lebensgefährlich. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Auch ein 29-jähriger und ein 20 Jahre alter Mitbewohner erlitten bei dem Versuch zu schlichten leichte Schnittverletzungen.

Angreifer sitzt in Untersuchungshaft

Die Polizei nahm den Angreifer noch am Tatort fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ ein Haftrichter am Amtsgerichts Konstanz einen Haftbefehl. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Beamte der Kriminaldirektion Rottweil untersuchen jetzt die Hintergründe des Angriffs.