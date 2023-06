In Obergünzburg hat eine Seniorin am Samstagnachmittag zwei Einbrecher in ihrem Haus erwischt. Die beiden Täter konnten mit ihrer Beute fliehen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Einbrecher gelangten der Polizeimeldung zufolge gegen 14:30 Uhr in den unversperrten Wohnbereich des ehemaligen Bauernhofes in Burg. Zu dem Zeitpunkt waren die Bewohner, ein älteres Ehepaar, zu Hause. Als die 85-jährige Frau Geräusche aus dem Schlafzimmer im Obergeschoss hörte, ging sie nachsehen.

Ehefrau erwischt Einbrecher auf frischer Tat

Als sie in den Raum kam, flüchteten die beiden Einbrecher über ein offenes Fenster. Anschließend ließen sie sich an der Fassade hinabgleiten und machten sich unerkannt aus dem Staub. Vorher konnten sie noch eine niedrige dreistellige Bargeldsumme, eine EC-Karte, mindestens eine Armbanduhr sowie mehrere Ringe und Ketten aus Silber erbeuten.

Wer hat etwas gesehen?

Weil das Ehepaar die EC-Karte sofort sperren ließ, konnten die Täter glücklicherweise kein Geld vom Konto abheben. Die Polizei sucht jetzt nach den beiden Einbrechern. Die Opfer konnten allerdings keine Personenbeschreibung abgeben. Es gibt auch keine Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug. Wer dennoch zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08341/933-0 bei der Kriminalpolizei Kaufbeuren melden.