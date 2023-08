Mutwillig eine Brandmeldeanlage ausgelöst hat eine betrunkene Frau am Mittwoch in Memmingen. Eigentlich wollte sie in eine Tiefgarage, am Ende musste sie jedoch eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Am Mittwoch, gegen 04:30 Uhr, musste die Feuerwehr Memmingen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage ausrücken. Doch ein Feuer war nirgends zu sehen.

Frau löst betrunken Feuerwehreinsatz in Memmingen aus

Nach bisherigen Ermittlungen versuchte wohl eine betrunkene 55-jährige Frau in die Tiefgarage eines Hotels zu gelangen, berichtet die Polizei. Dazu drückte sie mutwillig den dort befindlichen Notrufknopf, was in Folge die Brandmeldeanlage auslöste. Nachdem die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie wegen Missbrauchs von Notrufmitteln auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen.