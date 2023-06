In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stellte die Polizei Füssen mehrere Verstöße nach dem Landschaftsschutzgesetz fest. Mehrere Betroffene campierten in ihren Autor beziehungsweise Wohnmobilen auf Parkplätzen in Roßhaupten, Schwangau und Halblech, welche jedoch zu Nachtzeiten gesperrt sind. Hierzu sind die Parkplätze ausreichend beschildert. Die Betroffenen erwarten nun Anzeigen nach dem Landschaftsschutzgesetz.