Am Sonntag wurden mehrere Menschen bei zwei Auffahrunfällen auf der A96 verletzt. Die Unfälle ereigneten sich an fast derselben Stellezwischen der Anschlussstelle Aitrach und dem Autobahnkreuz Memmingen.

84-Jähriger kracht in Autofahrerin

Im ersten Fall fuhr laut Polizei gegen 06:10 Uhr ein 84-jähriger Mann mit seinem Wagen auf dem rechten Fahrstreifen nahezu ungebremst einer vor ihm fahrenden 21-jährigen Fahrerin auf. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen im Verursacherfahrzeug und die 21-jährige Frau leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie alle in eine Klinik.

Verfahren gegen Unfallverursacher

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 13.000 Euro. Die Feuerwehr Aitrach sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Gegen den 84-jährigen Unfallverursacher leitete die Autobahnpolizei Memmingen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Motorradfahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Der zweite Unfall ereignete sich der Polizei zufolge gegen 16:00 Uhr. Ein 38-jähriger Motorradfahrer war bei dichtem Reiseverkehr in Richtung München unterwegs und schaffte es nicht mehr rechtzeitig hinter einer 52-jährigen Autofahrerin anzuhalten, die verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen abbremsen musste.

Schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen

Bei dem Unfall zog sich der Motorradfahrer schwere, aber glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Er musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden am Heck des Autos wurde auf etwa 4.000 Euro beziffert. Auch bei diesem Unfall war die Feuerwehr Aitrach vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.