Am Montag musste die Polizei in Immenstadt und Blaichach gleich zu mehreren Verkehrsunfällen ausrücken. Dabei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer verletzt. Bei einem Unfall in Blaichach bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Radstürze in Immenstadt

Eine 26-jährige Rennradfahrerin war auf einen verkehrsbedingt haltenden Wagen aufgefahren. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in Krankenhaus. Bei einem weiteren Unfall wurde ein 37-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem E-Bike-Fahrer verletzt. Der Polizei zufolge war der Mann aus bislang unbekannter Ursache dem 72-jährigen E-Biker aufgefahren. Beim anschließenden Sturz und erlitt der 37-Jährige schwere Verletzungen. Im Ortsteil Stein kam dann eine 38-jährige Radfahrerin zu Sturz und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu.

Autofahrerin kracht gegen Statue und fährt weiter

Im Bereich der Fußgängerzone kam es dann am Montagvormittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 77-Jährige hatte mit ihrem Auto eine Statue angefahren und hat anschließend vom Unfallort verlassen, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Durch Zeugenhinweise konnten die Beamten allerdings die Verursacherin ausfindig machen.

Mann beim Überqueren der Straße angefahren

Am späten Vormittag wurde der Polizei dann eine Verkehrsunfallflucht in Blaichach gemeldet. Laut Polizeimeldung hatte 45-jähriger Verkehrsteilnehmer die Fahrbahn überquert und wurde dabei von einem 73-jährigen Autofahrer angefahren. Der 45-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen am Fuß. Nach einem kurzen Streitgespräch verließ der 73-Jährige den Unfallort, ohne sich vorher um einen Personalienaustausch zu kümmern.

Unfallhergang unklar

Da sich die Schilderungen der Unfallbeteiligten widersprechen, konnte die Polizei den genauen Unfallhergang bislang nicht rekonstruieren. Die Ermittler bitten daher um Zeugenhinweise. Wer den Zusammenstoß beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 08321/96100 bei der Polizeiinspektion Immenstadt melden.