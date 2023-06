Bei dem schönen Wetter sind im Allgäu wieder viele Radfahrer unterwegs. Leider kommt es dabei immer wieder zu Unfällen. Auch am Mittwoch wurden wieder ein paar Radfahrer bei Unfällen in den Landkreisen Oberallgäu und Neu-Ulm verletzt.

Drei Verletzte bei Unfällen in Sonthofen und Fischen

In Sonthofen und Fischen wurden am frühen Mittwochnachmittag drei Menschen bei Unfällen mit Fahrrädern verletzt. In Sonthofen wollte ein 75-jähriger Radfahrer in der Albert-Schweitzer-Straße wenden. Dabei bremste er zu stark ab und flog über seinen Lenker. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Kurze Zeit später erwischte es dann in Fischen zwei E-Bikerinnen. In Au musste eine 75-jährige Frau abbremsen, was ihre dahinter fahrende 57-jährige Freundin jedoch nicht richtig mitbekam und auffuhr. Beide Frauen stürzten und mussten ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

Freilaufender Hund bringt Fahrradfahrer zu Fall

Am Mittwochabend fuhr ein 83-Jähriger in Illertissen-Au mit einer Gruppe von mehreren Fahrradfahrern an der Kläranlage Mittleres Illertal vorbei. Plötzlich sprang der nicht angeleinte Hund eines 49-jährigen Spaziergängers aus einem angrenzenden Feld auf den Radweg. Bei der anschließenden Kollision mit dem laut Polizeimeldung kniehohem Tier stürzte der Rentner. ER wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war zunächst nicht nötig. Der Hund blieb augenscheinlich unverletzt. Gegen den 49-jährigen Hundehalter leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung ein.

Auto erfasst Radfahrerin

Eine 19-jährige Radfahrerin fuhr am Mittwochabend in Senden von der Friedrich-Ebert-Straße kommend auf die Dillmannstraße ein. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Der 31-jährige Autofahrer erfasste die Radfahrerin die bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von mehr als 1.000 Euro.