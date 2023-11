Am Samstagnachmittag sind bei einem Unfall bei Bad Salgäu mehrere Menschen verletzt worden.

Zu dem Unfall war es gekommen, weil ein Autofahrer aus der Schützenstraße in die Kaiserstraße abbog und dabei einen VW übersah, indem sich vier Personen befanden. Beim Unfall wurden mindestens zwei der Insassen des VWs, sowie der Unfallverursacher selbst jeweils leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 35.000 Euro.

Großaufgebot vor Ort

Zur Unfallaufnahme mussten die Einsatzkräfte die Fahrbahn teilweise sperren. Es waren neben Polizeikräften auch 24 Kräfte der Feuerwehr Bad Saulgau, zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.