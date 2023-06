Bei Verkehrsunfällen in den Landkreisen Ostallgäu und Neu-Ulm sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Dabei gab es vor allem Unfälle mit Fahrradfahrern. Besonders schlimm traf es einen 78-Jährigen E-Bike-Fahrer, der trotz Helm bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt wurde.

der E-Bike-Fahrer war in einer kleinen Gruppe auf der NU2 von Roggenburg (Neu-Ulm) in Richtung Meßhofen unterwegs. Der Polizeimeldung zufolge verlor der 78-Jährige dann ohne Fremdeinwirkung auf einer abschüssigen Straße die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte. Obwohl er einen Helm trug, zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Zwei Radlerinnen stürzen in Schwangau

Im Ostallgäu kam es gleich zu mehreren Unfällen, bei denen Radfahrer verletzt wurden. In Schwangau stürzten gleich zwei Radfahrerinnen, die vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Rennradfahrer muss Heuballen ausweichen

In Roßhaupten wurde ein Radfahrer beinahe von Heuballen getroffen. Ein Landwirt hatte die Ballen auf einem Anhänger geladen und in einer Kurve verloren. Der 69-jährige Rennradfahrer konnte der Polizei zufolge nur ausweichen, indem er von seinem Fahrrad sprang. Er kam ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus.

Autounfall mit Fahranfängerin

In Halblech ist es am Mittwoch dann zu einem Autounfall mit einer Fahranfängerin gekommen. Ein 82-Jährige Frau hatte die vorfahrtsberechtigte junge Fahrerin übersehen und war mit ihr zusammengestoßen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, allerdings entstand laut Polizei ein hoher Schaden.