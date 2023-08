Zu mehreren Motorradunfällen ist es am Sonntag in Tirol gekommen. Dabei wurden in Reutte zwei Motorradfahrer schwer verletzt.

Am Sonntag gegen 09:45 Uhr war ein Autofahrer auf der Bundesstraße 198 von Weißenbach in Richtung Lechtal (Bezirk Reutte, Tirol) unterwegs, als er laut Polizei abbremste, um in einen Parkplatz einzufahren. Hinter ihm fuhr ein weiteres Auto und eine Gruppe Motorradfahrer.

Motorradfahrer können in Reutte nicht rechtzeitig halten und stürzen

Als sich dadurch die Geschwindigkeit der gesamten Kolonne verlangsamte, musste ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland stark abbremsen und nach links ausweichen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Dabei streife er allerdings die beiden Motorräder, die vor ihm angehalten hatte. Der junge Mann stürzte und schlitterte mitsamt seinem Motorrad in Richtung Straßenmitte.

Ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Italien. Er fuhr über das Motorrad des 24-Jährigen, das mitten auf der Straße lag, und stürzte.

Beide Biker wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Nachdem sich die Rettungskräfte um die Erstversorgung gekümmert hatten, wurden die Biker ins Krankenhaus nach Reutte gebracht.

Die B198 war an der Unfallstelle für ca. 30 Minuten gesperrt. Beide Motorräder wurden erheblich beschädigt.

Auch interessant für dich: Schwerer Unfall in Kaufbeuren am Sonntag

Motorrad stößt mit Auto zusammen - Fahrer und Sozius schwer verletzt

Autofahrer streift beim Überholen Mopedfahrerin in Eben am Achensee und flüchtet

Am Sonntag wurde auch eine 15-jährige Moped-Fahrerin bei einem Unfall in Eben am Achensee verletzt. Die Österreicherin fuhr laut Polizei gegen 18:00 Uhr auf der Achenseebundesstraße 181 von Wiesing in Richtung Achenkirch, als ein Auto die 15-Jährige auf Höhe Eben am Achensee überholte. Beim Überholen dürften sich beide gestreift haben. Die 15-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Moped und stürzte gegen eine Böschung. Bei dem Unfall wurde die Jugendliche verletzt. Wie schwer, ist derzeit unklar. Die Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Der Autofahrer fuhr jedoch einfach davon.

Bei dem Wagen dürfte es sich um ein braun-/goldfarbenes Auto mit österreichischem Unterscheidungskennzeichen handeln. Es müsste auf der Beifahrerseite am Außenspiegel beschädigt sein. Die Landespolizeidirektion Tirol bittet Zeugen um Hinweise.

Motorradfahrer verliert bei Hinterriß Kontrolle und überschlägt sich mehrmals

Nur wenige Stunden vorher kam es auch im Gemeindegebiet von Hinterriß zu einem Motorradfunfall. Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße in Richtung Eng. In einer Kurve verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Bike, kam von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. Anschließend blieb er in einem Feld verletzt liegen. Die Einsatzkräfte flogen den Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Murnau.

Auch in Kaufbeuren verlor ein Motorradfahrer am Sonntag die Kontrolle über sein Bike. Der 24-jährige Fahrer und sein 28-jähriger Mitfahrer stürzten und wurden schwer verletzt.