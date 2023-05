Das Unwetter, das am Freitagabend über das Allgäu gezogen ist, hat zu mehreren Verkehrsunfällen auf der A7 bei Mindelheim und auf der A8 bei Günzburg geführt. Die Autofahrer waren laut Polizei bei Starkregen zu schnell unterwegs.

Zunächst kam es auf der A7, Höhe Vöhringen, zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Weil er bei den herrschenden Wetterverhältnissen zu schnell über die Autobahn fuhr, verlor ein 23-jähriger Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte seitlich gegen das Auto eines 59-Jährigen. Das Auto des 23-Jährigen rutschte anschließend von der Straße und blieb im angrenzenden Grünstreifen liegen. Dem 59-Jährige gelang es, sein Auto auf der Fahrbahn anzuhalten. Ein Abschleppdienst musste beide Autos abschleppen. Der Schaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Auto dreht sich auf der A96 bei Mindelheim um 360 Grad

Kurz darauf krachte es auf der A96 auf Höhe Mindelheim. Dort kam ein 36-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab. Auch er hatte seine Geschwindigkeit nicht dem starken Regen angepasst. Sein Auto drehte sich zunächst um 360 Grad auf der Fahrbahn, bevor er im Graben zum Stehen kam.

Dabei krachte er gegen eine Kilometer-Tafel, die dort stand, und beschädigte diese. Die Schäden am Auto und dem Verkehrsschild belaufen sich auf etwa 4.200 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die beiden Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeld im unteren dreistelligen Bereich.

Auto ist nur noch Schrott - Trümmerfeld zieht sich über komplette Fahrbahn

Das Gewitter wurde auch Autofahrern auf der A8 im Landkreis Günzburg zum Verhängnis. In Fahrtrichtung München verlor ein 44-Jähriger die Kontrolle über sein Auto, weil er seine Geschwindigkeit nicht an den starken Regen angepasst hatte. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Günzburg rutschte er quer über die Fahrbahn, krachte in die Leitplanke und wurde wieder zurückgeschleudert, so dass er in die Betongleitwand in der Fahrbahnmitte krachte. Schließlich blieb sein Auto auf dem linken Fahrstreifen stehen. Das Trümmerfeld zog sich nach Angaben der Polizei über die ganze Fahrbahn.

A8 muss bei Günzburg kurzzeitig komplett gesperrt werden

Die Polizei musste mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Leipheim die Autobahn kurzfristig komplett sperren, um die Fahrzeugteile aufsammeln zu können. Das Auto wurde komplett beschädigt. Bis das Autowrack geborgen wurde, musste der Verkehr die Unfallstelle über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen passieren. Das hatte einen kilometerlangen Stau zur Folge. Nach einer Stunde konnte der Verkehr wieder normal fließen.

Glück im Unglück hatte der Fahrer, denn er blieb unverletzt. Der Sachschaden ist dagegen enorm. Er beläuft sich laut Polizei auf circa 70.000 Euro. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige, weil er bei den schlechten Wetterverhältnissen nicht mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs war.

Autofahrer verliert bei Elchingen Bodenhaftung und schleudert über A8

Nur ein paar Kilometer weiter, kurz nach dem Autobahnkreuz, krachte es am Freitag auf der A8 bei Elchingen. Ein 34-jähriger Autofahrer unterschätzte dort die Gesetze der Physik, wie es im Polizeibericht heißt. Mit der Geschwindigkeit, mit der er unterwegs war, gelang es seinen Reifen nicht mehr das Wasser, das durch den starken Regen auf der Autobahn lag, zu verdrängen. Weil die Reifen die Bodenhaftung verloren, verlor er auch die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen schleuderte zunächst rechts und danach links in die Leitplanke, ehe sein Auto mit Totalschaden auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Die Feuerwehr Leipheim sicherte die Unfallstelle und band Betriebsstoffe ab, die aus dem Auto ausgetreten waren. Währenddessen ahndeten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg des Fehlverhalten des Fahrers. Ihn erwartet eine Anzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsverhältnissen.