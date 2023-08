Der dichte Verkehr am Freitag führte zu sechs Unfällen auf der A7. Bei Berkheim überschlug sich ein Auto und auf der A96 bei Holzgünz stürzte ein anderes ab.

Bei Berkheim (Landkreis Biberach) zu schnell in die Ausfahrt gefahren ist laut Polizei eine 19-jährige Autofahrerin auf der A7. Die junge Frau kam mit ihrem Auto von der Straße ab und überschlug sich in der angrenzenden Wiese. Die 19-Jährige wurde dabei nur leicht verletzt. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. An ihrem Auto entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Hohes Verkehrsaufkommen auf der A7 führt zu zahlreichen Unfällen

Auch das dichte Verkehrsaufkommen führte am Freitagnachmittag zu mehreren Unfällen auf der A7 im Bereich Memmingen. Laut Polizei waren 11 Fahrzeuge an insgesamt sechs Unfällen beteiligt. Dabei handelte es sich überwiegend um Auffahrunfälle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 95.000 Euro. Glücklicherweise wurden nur zwei Menschen leicht verletzt.

Autofahrer stürzt auf der A96 bei Holzgünz an Brückenunterführung ab

Richtig viel Glück hatte auch ein 57-jähriger Autofahrer auf der A96 bei Holzgünz (Landkreis Unterallgäu). Weil er laut Polizei kurz unachtsam war, kam er nach rechts von der Straße ab und landete im Grünstreifen. Dort fuhr er weiter bis er an einer Brückenunterführung auf die darunter liegende Straße stürzte. Der Autofahrer blieb jedoch wie durch ein Wunder unverletzt, berichtet die Polizei. Um jedoch ganz sicher zu gehen, brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Die A7 ist mit 962,2 Kilometern die längste Autobahn in Deutschland. Sie führt als Nord-Süd-Achse von der dänischen Grenze in Ellund durch Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Hessen, wechselt mehrfach zwischen Bayern und Baden-Württemberg und endet an der österreichischen Grenze bei Füssen, wo sie beim Grenztunnel Füssen in die Fernpassstraße übergeht, die weiter nach Süden führt.