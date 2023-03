Die Außenwand eines Gymnasiums am Frauenplatz haben Unbekannte laut Polizei zwischen Freitag und Montag in Günzburg beschmiert. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dieser Vorfall mit Schmierereien in der Ortsstraße in Wasserburg zusammenhängen.

Die Schmierereien am Gymnasium haben wohl einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht, so die Polizei. Die Beamten vermuten, dass ein Zusammenhang mit weiteren Schmierereien in der Ortsstraße in Wasserburg besteht. Dort hatten Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitag ein Fahrzeug und eine Hauswand besprüht. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Angaben zum Täter machen können oder Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 melden.