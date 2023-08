In Füssen und Umgebung sind am Samstag mehrere Radfahrer gestürzt. Eine Frau kollidierte dabei mit einem freilaufenden Hund. Glücklicherweise verhinderten Fahrradhelme schlimmeres.

Zum ersten Radsturz ist es auf der Tiroler Straße gekommen. Ein Radler hatte in Fahrtrichtung Österreichischer Grenze alleinbeteiligt die Kontrolle verloren und war gestürzt. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Strafverfahren gegen Hundehalter

An der Ortsverbindungsstraße zwischen Roßhaupten und Seeg kam es der Polizei zufolge zu einem weiteren Verkehrsunfall. Dabei kam ein nicht angeleinter Hund einer 67-jährigen Radfahrerin entgegen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß stürzte die Radlerin mit ihrem E-Bike. Die Polizei Füssen leitet jetzt gegen den Hundehalter ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die 67-Jährige trug einen Helm und wurde mit Schürfwunden ins Krankenhaus Pfronten gebracht.

Mutter stürzt mit Kind

Beim dritten Radsturz befuhr eine 28-jährige Mutter mit ihrem Kind den Radweg an der Kreisstraße von Eisenberg kommend in Richtung Weißbach. Sie verlor die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte. Das Kind befand sich in einen am E-Bike angebauten Anhänger und wurde nicht verletzt. Die geschädigte Radlerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Pfronten verbracht, sie erlitt leichte Schürfwunden. Auch Sie trug einen Helm.