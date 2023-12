Mehrere Passanten sollen am Montag einen Mann vor einem Supermarkt in Friedrichshafen angegriffen haben, als dieser aus dem Auto ausstieg. Die Polizei ermittelt.

Passanten schlagen vor Supermarkt in Friedrichshafen mit Werbeaufsteller zu

Zu einer handfesten Auseinandersetzung soll es nach Angaben der Polizei am Montagabend gegen 18:45 Uhr vor einem Supermarkt in der Donaustraße in Friedrichshafen (Bodenseekreis) gekommen sein. Ein 58-jähriger Mann gab gegenüber der Polizei an, dass mehrere Passanten ihn angegriffen hätten, als er aus seinem Auto aussteigen wollte. Anschließend hätten sie ihn mit einem Werbeaufsteller angegriffen.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Mann stieg daraufhin in sein Auto und fuhr davon. Er zog sich leichte Blessuren zu. Die Polizei ist derzeit dabei, die Hintergründe des Streits zu ermitteln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07541/7010 melden.