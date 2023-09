In der Nacht auf Mittwoch kam es in mehreren Wohnhäusern rund um Markdorf zu Einbrüchen. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest und sucht nun Zeugen.

In der Marienstraße in Markdorf (Bodenseekreis) versuchten Diebe in der Nacht auf Mittwoch laut Polizei in mehrere Wohnhäuser einzubrechen, scheiterten aber. In der Hauptstraße waren sie dann aber erfolgreich. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei stahlen sie Schmuck und Wertsachen. In einigen Wohnhäuser ertappten Bewohner die Einbrecher auf frischer Tat, worauf die das Weite suchten.

Beschreibung der Diebe in Markdorf

Zeugen beschrieben die beiden Einbrecher folgendermaßen:

etwa 1,85 Meter große

schlank

einer trug einen hellen Pullover und eine dunkle Weste

der andere war dunkel gekleidet

Auffallend soll auch eine Stofftasche gewesen sein.

Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Als die Polizisten die Gegend überprüften, fanden sie nahe der Ittendorfer Straße und der Hahnstraße Teile des Diebesguts. Später nahmen die Beamten zwei Verdächtige vorläufig fest. Ob die beiden Männer im Alter von 26 und 28 Jahren für die Einbrüche verantwortlich sind, sollen die weiteren Ermittlungen klären.

Polizei sucht nach Zeugen

Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Sie sollen sich beim Polizeiposten Markdorf unter der Telefonnummer 07544/96200 melden.