Wegen eines medizinischen Notfalls ist ein 60-jähriger Mann am Samstagnachmittag in Klettershausen von der Straße abgekommen und gegen ein geparktes Auto geprallt. Anschließend rollte das Auto in einen Metallkäfig des des angrenzenden Raiffeisenmarktes.

Der 60-Jährige kam schwer verletzt in das Klinikum Memmingen. Am Einsatz beteiligt waren unter anderem der Rettungsdienst, sowie die Feuerwehr Kettershausen mit 14 Einsatzkräften. Insgesamt entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.