Die Kemptener Polizei hat einen Dieb festgenommen. Der offenbar drogenabhängige Mann soll unter anderem im Klinikum Kempten Medikamente für über 10.000 Euro geklaut haben.

Am Freitag In den frühen Morgenstunden hat der 20-Jährige laut Polizei Arzneimittel aus dem Klinikum Kempten gestohlen. Beamte der Polizeiinspektion Kempten nahmen den Mann fest, er sitzt zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Medikamente und Schreckschusspistole dabei

Das Klinik-Personal hatte in der Zentralen Interdisziplinären Notaufnahme (ZINA) des Klinikums Kempten einen Mann beobachtet, der sich an den Medikamentenschränken zu schaffen machte. Der Unbekannte konnte zunächst flüchten. Die Polizei hat dann in der Nähe des Klinikums den jungen Mann festgenommen. Die Personenbeschreibung passte und in einem Rucksack und in seiner Bekleidung hatte er zahlreiche verschiedene Medikamentenpackungen. Er hatte außerdem eine mit Platzpatronen geladene Schreckschuss-Pistole in seiner Jacke dabei. Er allerdings war nicht im Besitz des notwendigen kleinen Waffenscheines.

Bei Behandlung in der Klinik Medikamentenschränke ausgespäht

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Kempten ergaben, dass sich der Dieb bereits am Vortag in der ZINA des Klinikums Kempten wegen einer Handverletzung behandeln ließ. Er hatte da schon versucht, Medikamente zu klauen und möglicherweise auch deren Aufbewahrungsorte auszuspähen.

Arzneimittel für über 10.000 Euro in der Wohnung

Bei der Wohnungsdurchsuchung haben die Beamten zahlreiche weitere Medikamente gefunden. Er hat sie vermutlich vor seiner Festnahme gestohlen und dort gebunkert. Nach bisherigen Ermittlungen hatte er die Medikamente zuvor im Klinikum Kempten aus mehreren Abteilungen entwendet. Bei den sichergestellten Medikamenten handelte es sich um mehr als 100 verschiedene Packungen im Wert von über 10.000 Euro. Der Dieb hat die Medikamentenschränke für die Diebstähle gewaltsam geöffnet. Dadurch entstand Sachschaden von mehr als 1.000 Euro.

Dieb offenbar drogenabhängig

Auch interessant für dich: Fahrzeuge im Wert von 600.000 Euro geklaut

Monatelange Serie gestoppt - Bande von Autodieben unter anderem in Memmingen festgenommen

Der Tatverdächtige ist der Polizei und der Justiz als Betäubungsmittelkonsument bekannt. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft und Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt anordnete.