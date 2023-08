In Westendorf hat sich am frühen Montagmorgen möglicherweise eine Massenschlägerei ereignet. Die Polizei ermittelt.

Gegen vier Uhr morgens wurde die Polizei zu einer mutmaßlichen Massenschlägerei in Westendorf gerufen. Ein Anrufer habe die Prügelei östlich der Gemeinde an einem Container gemeldet und angegeben, dass mindestens 20 Personen in die Schlägerei verwickelt seinen, meldete die Polizei.

Mutmaßliche Massenschlägerei bei Westendorf: Eine Person behandelt

Mehrere Streifenwagen aus verschiedenen Dienstbereichen der Polizei eilten draufhin nach Westendorf, konnten vor Ort allerdings nur noch wenige Personen antreffen. Eine verletzte Person musste von der Besatzung eines Rettungswagens kurzzeitig behandelt werden. Nähere Informationen zu dem Zwischenfall teilte die Polizei nicht mit.

Polizei bittet um Hinweise

Mögliche Zeugen der Schlägerei sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Buchloe melden. Die Telefonnummer lautet 08241-96900.