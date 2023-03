Besorgte Eltern in Neu-Ulm hatten die Polizei verständigt, weil angeblich eine maskierte Person Kinder ansprach. Wie sich herausstellte, war es ein 10-Jähriger, der seine Schwester erschrecken wollte.

Am Mittwoch hatte die Polizeiinspektion Neu-Ulm die Mitteilung erhalten, dass in den sozialen Medien wohl Fotos einer maskierten Person kursierten, die angeblich in Neu-Ulm Ludwigsfeld zwei Mädchen vor der Eisdiele "Eismädchen" in verdächtiger Art und Weise angesprochen haben soll. Ein Passant hat den zunächst unbekannten Maskierten angesprochen. Der Unbekannte rannte daraufhin davon. Ein bislang ebenfalls Unbekannter hat vom Maskierten Fotos gemacht und diese Fotos mit einer Warnung in den sozialen Medien veröffentlicht. Daraufhin meldeten sich mehrere besorgte Eltern bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm.

Polizei ermittelt den "Täter" (10)

Wie die Polizei ermittelt hat, meldete sich nach kurzer Zeit die Mutter eines 10-jährigen Jungen bei einem Zeugen an der Eisdiele. Die Mutter entschuldigte sich bei dem Zeugen und gab glaubhaft an, dass ihr Sohn seine Schwester erschrecken wollte. Bei der maskierten Person auf den Fotos handelte es sich also offenbar um den Bruder eines der Mädchen.