Ein Lkw-Fahrer wollte nur kurz Semmeln in einer Bäckerei in Marktoberdorf holen. Am Ende prügelt er sich mit einem anderen Verkehrsteilnehmer.

Ausgelöst wurde die Prügelei in Marktoberdorf durch einen parkenden Lkw. Am Donnerstagnachmittag parkte nämlich ein 49-jähriger Kraftfahrer seinen Sattelzug laut Polizei eher schlecht als recht in der Kaufbeurer Straße. Der 49-Jährige wollte nur kurz in die naheliegende Bäckerei, um Semmeln zu kaufen.

Streit und Prügelei vor Bäckerei in Marktoberdorf wegen parkendem Lkw

Als der Mann wieder fahren und dafür in seine Fahrerkabine einsteigen wollte, kam ein 59-jähriger Verkehrsteilnehmer zu ihm. Auf offener Straße kam es dann zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Männern. Grund war der halb auf der Straße stehende, halb auf dem Gehweg parkende Sattelzug. Der Streit artete jedoch aus, sodass beide Männer eine handfeste Auseinandersetzung auf offener Straße austrugen.

Beide Männer leicht verletzt und wegen Körperverletzung angezeigt

Dabei wurden beide Männer leicht verletzt. Nachdem die beiden zur Sache angehört wurden, verließen sie mit leichten Schmerzen und je einer Anzeige wegen Körperverletzung die Örtlichkeit, berichtet die Polizei.