Eigentlich wollte ein 41-jähriger aus Marktoberdorf seiner Tochter zum Geburtstag nur eine Überraschung machen. Stattdessen löste der Mann aber einen Feuerwehreinsatz aus.

Am Samstagabend hat ein 41-jähriger Mann einen Feuerwehreinsatz in der Alfons-Wanner-Straße ausgelöst. Laut der Polizei hatte der Mann zum Geburtstag seiner Tochter mehrere Feuerwerksbatterien angezündet und diese dann in eine Mülltonne geworfen. Da die Batterien noch nicht vollständig ausgekühlt waren, kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung.

Feuerwehr Marktoberdorf muss Mülltonne ablöschen

Die Feuerwehr Marktoberdorf rückte mit insgesamt neun Einsatzkräften an und löschte die Mülltonne ab. Ein Sachschaden entstand glücklicherweise nicht. Den 41-Jährigen erwarten jetzt gleich mehrere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.