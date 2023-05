Weil es in seiner Küche nach Marihuana roch, verständigte ein Mann in Burgau die Polizei. Doch er selbst war der Droge auch nicht abgeneigt

Ein Mann rief am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr die Polizei in Burgau (Landkreis Günzburg) an, weil es in der Gemeinschaftsküche der Wohnung, in der er wohnt, nach Marihuana riechen würde. Als die Polizei vor Ort eintraf, entdeckte sie auf dem Tisch eine Marihuanamühle, einen so genannten Grinder. Daran klebte noch ein Rest der Droge. Der Polizei gelang es, den Besitzer der Marihuanamühle in der Unterkunft zu ermitteln.

Polizei entdeckt Glas mit Marihuanaresten in der Wohnung in Burgau

Doch das war noch nicht alles. Die Polizisten entdeckten auf dem Küchentisch außerdem ein Glas, in dem sich Marihuanareste befanden. Und das gehörte zur Überraschung der Polizisten dem Mann, der überhaupt erst die Polizei verständigt hatte. Beide Männer erhalten nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.