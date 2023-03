Ein 36-jähriger Mann kommt in Füssen zufällig an einer Verkehrskontrolle der Polizei vorbei. Obwohl er gar nicht betroffen ist, mischt er sich ein. Am Ende droht er den Polizisten aus einer Zelle heraus an, ihre Familien umzubringen.

Der Vorfall passierte laut Polizei am frühen Sonntagmorgen. Zu dieser frühen Stunde führten Beamte der Polizeiinspektion Füssen gerade eine Verkehrskontrolle im Bereich der Augsburger Straße in Füssen durch. Der 36-Jährige kam zufällig an dieser Kontrolle vorbei. Doch statt einfach weiterzugehen, überlegte der Mann es sich anders:

Mann mischt sich einfach in Verkehrskontrolle ein und filmt mit dem Handy

Unmittelbar mischte sich der laut Polizei völlig unbeteiligte und betrunkene Mann in die Maßnahmen ein. Er beleidigte Beamte und filmte diese mit seinem Handy. Obwohl die Polizisten ihn mehrfach anwiesen weiterzugehen, ließ er nicht locker. Der 36-Jährige kündigte an, die Filmaufnahmen online zu veröffentlichen. Weil der Mann nicht hören wollte und um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam.

Erheblichen Widerstand geleistet: Mann greift Polizeibeamte an

Das gestaltete sich jedoch als nicht gerade einfach. Der 36-Jährige leistete nämlich erheblichen Widerstand und griff die Beamten mehrfach mit Tritten gegen die Beine an. Die Polizisten fesselten den Mann und brachten ihn zur Dienststelle der Polizei.

Beamten angespuckt und allen Polizisten mit Mord an ihnen und ihren Familien gedroht

Obwohl der 36-Jährige sich schon mehr als genug geleistet hatte, spuckte er auf der Dienststelle einem Beamten ins Gesicht. Obendrein bedrohte er alle Polizisten damit sie und ihre Familien umzubringen, wenn er wieder aus der Zelle heraus sei.

Drei verletzte Beamte und eine Vielzahl an Straftaten

Insgesamt wurden bei dem Einsatz drei der Beamte leicht verletzt. Den 36-Jährigen erwarten nun eine Vielzahl an Strafverfahren. Dazu zählen: Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung, sowie Beleidigung.