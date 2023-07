In Wolfegg (Landkreis Ravensburg) hat ein Mann am Donnerstagabend Polizisten mit seinem Hund beworfen. Der aggressive 54-Jährige hatte in seiner Wohnung rumgeschrien. Als Beamte ihn beim Gassigehen antrafen, rastete der Mann aus.

Der Mann war der Polizei Ravensburg zufolge schon in der Vergangenheit in psychischen Ausnahmezuständen gewalttätig geworden. Als er am Donnerstag in seiner Wohnung herumschrie wurde die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte trafen den Mann dann beim Spazierengehen mit seinem kleinen Hund an.

Polizei muss Mann fesseln

Als der 54-Jährige die Beamten sah wurde er sofort aggressiv und warf sein Haustier nach den Polizisten. Der Hund wurde dabei leicht verletzt. Die Beamten legten dem 54-Jährigen daraufhin Handschellen an und brachten ihn in ein Fachkrankenhaus. Gegen diese Maßnahmen wehrte sich der Mann heftig.