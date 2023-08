Um in seine Wohnung zu kommen, hat ein Mann in Oberstaufen einen ungewöhnlichen Weg gewählt: Er warf mit einem Kanaldeckel die Wohnungstür ein.

Vor seiner verschlossenen Wohnungstür stand in der Nacht auf Mittwoch um kurz nach 01:00 Uhr ein 46-jähriger Mann in Oberstaufen. Das Problem: Er hatte seinen Wohnungsschlüssel nicht dabei. Und seinen Mitbewohner konnte er auch nicht wach klingen. Was also tun? Dem 46-Jährigen kam da eine skurrile Idee. Er hob einen Kanaldeckel aus der Straße und warf ihn gegen die Haustür des Mehrfamilienhauses, berichtet die Polizei. Dabei ging eine Glasscheibe der Tür zu Bruch.

Mann hat über zwei Promille intus

Durch den Lärm wurden mehrere Anwohner geweckt, die anschließend die Polizei riefen. Eine Polizeistreife traf den Mann noch vor Ort an. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.