In Sonthofen wäre am Sonntag ein Streit zwischen Mitbewohnern beinahe eskaliert. Nach ersten leichten Körperverletzungen griff einer der Männer zum Messer.

In einer Unterkunft in Sonthofen kam es in der Nacht vom Sonntag zu einem Streit zwischen zwei Mitbewohnern. Diese konnten sich der Polizei nach wegen einer Lappalie nicht einigen.

Situation gelöst, bevor Schlimmeres passiert

Nachdem es bereits zu gegenseitigen, leichten Körperverletzungen und Beleidigungen gekommen war, holte einer der beiden ein Küchenmesser. Er wollte damit auf seinen Kontrahenten losgehen. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Situation jedoch schnell gelöst werden, sodass es keine weiteren Verletzungen gab. Die beiden Kontrahenten wurden anschließend getrennt. Nun erwarten beide eine Anzeige wegen der begangenen Straftaten.