Weil er ein Getränk im Einkaufszentrum Lindaupark kaufen wollte, hat ein Mann am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz in Lindau ausgelöst.

Seiteneingang des Lindauparks war nicht abgesperrt

Ein 26-jähriger Mann betrat am Sonntag gegen 15 Uhr durch einen Seiteneingang den Lindaupark, um sich ein Getränk zu kaufen. Dabei hatte er wohl vollkommen vergessen, dass das Lindauer Einkaufszentrum am Sonntag geschlossen ist. Die Tür des Seiteneingangs war allerdings nicht abgesperrt, so dass der Mann ins Gebäude kam, berichtet die Polizei. Dabei löste er allerdings einen Alarm aus.

Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifenwagen aus und Polizisten umstellten den Lindaupark, um den vermeintlichen Einbrecher zu fassen. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte der 26-Jährige den Lindaupark schon wieder verlassen.

Polizei kann keinen Diebstahl im Lindaupark feststellen

Die Beamten fahndeten nach dem Mann und entdeckten ihn schließlich an einer Bushaltestelle. Der 26-Jährige erzählte den Beamten, dass er sich ein Getränk hatte kaufen wollen. Als er jedoch im Einkaufszentrum war, bemerkte er, dass der Lindaupark geschlossen war. Daraufhin verließ er das Gebäude auf dem gleichen Weg wieder, auf dem er in das Einkaufszentrum gekommen war.

Die Polizei klärte die Sache mit der zuständigen Sicherheitsfirma ab und die bestätigte, dass die Tür nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Ein Diebstahl oder Entwendungsschaden konnte nicht festgestellt werden.

Das Einkaufszentrum Lindaupark am Bodensee

Der Lindaupark ist ein Einkaufszentrum in der Stadt Lindau am Bodensee. Es wurde im Jahr 2000 eröffnet und befindet sich am Berliner Platz im Lindauer Stadtteil Reutin gegenüber dem Bahnhof Lindau-Reutin. Die Verkaufsfläche erstreckt sich über 17.000 m², die sich auf rund 40 Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe über drei Geschosse verteilen. Das Einzugsgebiet der Kunden erstreckt sich von der Region um Lindau bis nach Vorarlberg, Schweiz und Liechtenstein.