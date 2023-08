Schwer verletzt wurde ein Mann auf dem Woodstoig-Festival in Riedhausen, als er einer jungen Frau helfen wollte. Er musste operiert werden.

Am Samstag, 29 Juli 2023, wurde ein 28-Jähriger auf dem Woodstoig-Festival in Riedhausen (Landkreis Ravensburg) schwer verletzt. Das wurde der Polizei nach eigenen Angaben erst jetzt mitgeteilt. Der Mann traf am Samstagmorgen gegen 6 Uhr auf eine junge Frau, die einen hilflosen Eindruck machte. Sie suchte ihr Handy, das sie in einem Campingbus vermutete.

Woodstoig-Festival in Riedhausen: Mann fragt nach Handy und kassiert Faustschlag ins Gesicht

Der 28-Jährige klopfte daraufhin an die Tür des Campingbusses. Ein bislang unbekannter Mann öffnete. Als der 28-Jährige ihn nach dem Handy fragte, rammte der Mann ihm unvermittelt die Faust ins Gesicht. Anschließend zog sich der Mann in den Campingbus zurück. Der Schlag war so heftig, dass sich der 28-Jährige Knochenbrüche im Gesicht zuzog. Er musste im Krankenhaus operiert werden.

Polizei bittet um Hinweise

Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Campingbus des Mannes wurde folgendermaßen beschrieben:

oben braun lackiert

unten schwarz/grau lackiert

Wer Hinweise zu diesem Campingbus oder seinem Besitzer hat, soll sich an die Polizei unter der Telefonnummer 07584/92170 wenden.