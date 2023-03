In Bellenberg (Landkreis Neu-Ulm) ist ein 39-jähriger Mann offenbar ausgerastet. Unter anderem schlug er einem Polizisten auf die Nase und filmte die Beamten.

Am Sonntagvormittag wurde die Polizei zu einer Streitigkeit in die Ulmer Straße gerufen. Mehrere Streifenwagen rückten an. Vor Ort verhielt sich ein 39-Jähriger verbal aggressiv. Er war laut Polizei leicht alkoholisiert. Die Beamten trennten den Mann zunächst von den anderen Beteiligten, um den Streit zu beenden. Der aggressive Mann war davon ganr nicht begeistert. "Er fing an einen Beamten zu filmen", heißt es im Polizeibericht. Dazu zückte er sein Smartphone und hielt es dem Polizisten direkt vor das Gesicht.

Beamter nach Schlag auf die Nase verletzt

Trotz mehrfacher Aufforderungen, dies zu unterlassen, änderte der 39-Jährige sein Verhalten nicht. Die Beamten kündigten ihm daher die Gewahrsamnahme an. Dagegen setzte sich der Mann aktiv zur Wehr und es kam zu einer Rangelei mit den Beamten. Einen Polizist schlug er auf die Nase. Der Beamte wurde leicht verletzt, blieb allerdings dienstfähig. Erst als die Beamten den Mann gefesselt hatten änderte der 39-Jährige schließlich sein Verhalten. Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme kam er schließlich einem Platzverweis nach. Der Mann wird sich wegen zahlreicher Delikte in einem Strafverfahren verantworten müssen