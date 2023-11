Am Mittwoch hat ein Mann einen Verbrauchermarkt in Senden überfallen. Der Mann griff beim Kassieren einfach in die offene Kasse.

Mann greift im Verbrauchermarkt in Senden in die Kasse

Der Überfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17:45 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße in Senden (Landkreis Neu-Ulm), berichtet die Polizei. Eine Mitarbeiterin kassierte gerade einen Kunden ab, als der unbekannte Mann plötzlich in die Kasse griff, Geldscheine herausnahm und flüchtete. Er machte sich in Richtung Bahngleise aus dem Staub, so die Polizei.

Beschreibung des Täters

Die völlig perplexe Mitarbeiterin alarmierte sofort die Polizei. Als eine Streife eintraf, war der Dieb aber bereits über alle Berge. Auch eine großangelegte Fahndung verlief erfolglos. Zeugen beschrieben den Mann folgendermaßen:

ca. 1,80 Meter groß,

schwarze "Coronamaske“

eine dunkle Mütze

eine schwarze Stoffjacke

Polizei sucht nach Zeugen

Nach den ersten Ermittlungen der Polizeistation Senden und des Kriminaldauerdienstes Memmingen (KDD) übernimmt nun das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Täter hat, kann sich unter der Telefonnummer 0731/80130 an die Polizei wenden. Die Polizei bittet vor allem Zeugen, die zur Tatzeit in dem Verbrauchermarkt waren, sich bei der Polizei zu melden.