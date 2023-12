Einen Imbiss überfallen hat am Dienstag ein Mann in Markdorf am Bodensee. Der Mann bedrohte mehrere Menschen mit einer Schreckschusspistole. Doch die überwältigten ihn.

Ein 22-jähriger Mann soll am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr einen Imbiss in der Straße "am Stadtgraben" in Markdorf (Bodenseekreis) überfallen haben. Das geben die Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Mann überfällt maskiert Imbiss in Markdorf und feuert mit Schreckschusspistole in Decke

Der Mann wird verdächtigt, maskiert und mit einer Schreckschusspistole bewaffnet den Verkaufsraum des Imbiss betreten zu haben. Anschließend soll er mehrere Menschen zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben.

Um zu zeigen, dass er es ernst meint, feuerte er einen Schuss in Richtung Decke ab, so die Polizei. Die Menschen im Imbiss gaben dem Mann ihr Geld. Doch anschließend gelang es ihnen, den jungen Mann zu entwaffnen und zu überwältigen.

Amtsgericht Konstanz entscheidet über Haftbefehl

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellte die Waffe sicher. Außerdem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen ihn ein. Der 22-Jährige wird beim Amtsgericht Konstanz dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der über den Haftbefehl entscheiden wird, den die Staatsanwaltschaft Konstanz beantragt hat.

Die Kleinstadt Markdorf

Markdorf ist eine Kleinstadt im Bodenseekreis in Baden-Württemberg. Die Stadt hat 14.356 Einwohner (Stand 31. Dezember 2022) und liegt zwischen Friedrichshafen und Salem, am Fuße des 754 Meter hohen Gehrenbergs. Von den Touristikern wird die Stadt blumig als "Perle des Linzgaus“ oder "Balkon zum Bodensee“ umschrieben. Die nächsten Städte in der weiteren Umgebung sind Friedrichshafen im Südosten, Meersburg im Südwesten und Ravensburg im Nordosten. Der Ort Markdorf wurde erstmals 817 urkundlich erwähnt, als Kaiser Ludwig der Fromme eine Schenkung an das Kloster St. Gallen vornahm. Um das Jahr 1250 wurde dem Ort das Stadtrecht verliehen.