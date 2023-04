Mann stürzt in München vor einfahrender S-Bahn auf Gleise

Großes Glück hatte am Ostersonntag ein junger Mann in München. Er stürzte an einem Bahnsteig der Donnersbergerbrücke auf die Gleise, als gerade eine S-Bahn einfuhr - und kam mit nur leichten Verletzungen davon.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB-Sicherheit hatten beobachtet, wie der Anfang 20-Jährige am Bahnsteig der Donnersbergerbrücke das Gleichgewicht verlor und zwischen die Bahnsteigkante und eine S-Bahn stürzte, die gerade einfuhr, berichtet die Feuerwehr München. Sie setzten umgehend den Notruf ab.

Rettungskräfte kriechen unter S-Bahn

Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst teilten sich auf und krochen unter den Zug, um den jungen Mann zu finden. Nach kurzer Zeit entdeckten sie ihn. Er lag auf dem Schotter zwischen den Gleisen und dem Sicherheitsschacht des Bahnsteiges und war ansprechbar.

Nur leichte Abschürfungen an Hüfte und Beinen

Besatzungsmitglieder eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs und des Notarztwagens begaben sich zu ihm, um ihn zu untersuchen. Dabei stellte sich der heraus, dass der Mann riesiges Glück und wahrlich einen Schutzengel gehabt hatte. Er hatte sich bei dem Unfall nur leichte Abschürfungen an der Hüfte und den Beinen zugezogen, berichtet die Feuerwehr München.

Verunglückter kriecht selbstständig unter S-Bahn hervor

Nach Rücksprache mit dem Notarzt forderten sie den jungen Mann auf, mit ihnen eigenständig unter dem Zug hervorzukriechen. Nach wenigen Metern hatten sie es geschafft. Mit vereinten Kräften halfen die Feuerwehrmänner dem Mann zurück auf den Bahnsteig. Dort nahm ihn dann die Besatzung des Rettungsdienstes in Empfang und brachten ihn zur weiteren Untersuchung in den Schockraum einer Münchner Klinik.