Am 6. Mai kam ein 38-jähriger Mann in Memmingen bei einem Hausbrand ums Leben. Die Polizei entdeckte kurz danach Hinweise, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war. Jetzt hat die Kripo zwei Verdächtige festgenommen.

Bei den Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um die 33-jährige Ehefrau und deren 28-jährigen Bruder. Die Kripo ermittelt jetzt gegen sie wegen Mordverdachts.

Hinweise auf Brandstiftung

Nach dem Feuer vom 6. Mai konnte der 38-jährige Mann nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Bei den Ermittlungen des für Brand- und Tötungsdelikte zuständigen Fachkommissariats der Memminger Kripo ergaben sich dann Hinweise, dass der Brand "durch fremde Hand" absichtlich gelegt worden war. Dadurch soll der Verstorbene vorsätzlich getötet worden sein.

Verdächtige hinter Gittern

Die Ermittler der Soko "Rauch" hatten nach umfangreichen Ermittlungen, darunter auch mehrere Durchsuchungen diese Woche, die zwei Tatverdächtigen festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen äußerten sich der Polizei zufolge bislang nicht zum Tatvorwurf. Am Mittwoch erließ eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen Haftbefehle wegen dringenden Mordverdacht gegen die Frau und ihren Bruder. Am heutigen Donnerstag wurden die Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Polizei gibt keine weiteren Details bekannt

Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Polizei keine weiteren Details zum Tathergang und der Motivlage bekanntgeben. Die weiteren sehr umfangreichen Ermittlungen der Ermittlungsgruppe dauern noch an.