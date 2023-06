Dreister gehts wohl nicht: Ein 52-Jähriger hat eine Vitrine mit Goldmünzen aus einer Verkaufsausstellung in Friedrichshafen gestohlen.

Zeugen beobachteten laut Polizei, wie der Mann am Sonntagmorgen mit einer Vitrine in den Händen aus einer Verkaufsausstellung im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) in Friedrichshafen spazierte. Darin befanden sich Goldmünzen, die einen hohen fünfstelligen Wert haben.

Tatverdächtiger kehrt nach Diebstahl zur Ausstellung in Friedrichshafen zurück

Den Tatverdächtigen kümmerte das alles offenbar wenig. Denn später kehrte er zur Ausstellung zurück. Zeugen erkannten ihn jedoch wieder. Die Polizisten, die zwischenzeitlich gerufen worden waren, nahmen ihn vorläufig fest.

Polizei sucht nach Zeugen

Wie der Diebstahl genau abgelaufen ist, ermittelt derzeit die Polizei. Die Ermittler suchen deshalb nach Zeugen, die zwischen 8:30 Uhr und 16 Uhr im Bereich des GZH und am dortigen Ufer Verdächtiges beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07541/361420 melden.