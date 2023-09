Seiner Nachbarin drei Pakete gestohlen hat am Mittwoch ein Mann in Mindelheim. Doch eine Anwohnerin bekam das Ganze mit.

Eine Frau erwartete am Mittwoch in Mindelheim drei Pakete. Laut Empfangsbestätigung waren die auch geliefert worden. Doch als die junge Frau die Pakete abholen wollte, waren diese nicht am Ablageort, berichtet die Polizei.

Eine Anwohnerin hatte beobachtet, wie ein Nachbar diese gestohlen hatte. Die Polizei fand schließlich die Pakete in der Wohnung des Nachbarn und stellte sie sicher. Der Mann hatte sie bereits geöffnet.