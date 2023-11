Ein Schaden im vierstelligen Bereich ist am Sonntag einem Restaurant in Füssen entstanden. Ein Mann lenkte eine Mitarbeiterin ab und stahl einen Geldbeutel.

Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei am Sonntag gegen 18:00 Uhr im Restaurant "Zum Franziskaner“ in der Kemptener Straße in Füssen. Ein Mann betrat das Lokal und verwickelte eine Mitarbeiterin in ein Gespräch. Dabei lenkte der Unbekannte die Aufmerksamkeit der Mitarbeiterin bewusst auf die Schnapsbar und stahl währenddessen einen braunen Ledergeldbeutel.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Vermögensschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Nachdem der Mann das Restaurant verlassen hatte, fiel der Mitarbeiterin sofort der Diebstahl auf und sie verständigte die Polizei.

Den Täter beschrieb sie folgendermaßen:

circa 1,70 Meter groß

etwa 80 bis 90 Kilogramm schwer

braune Augen

hellgraue Jogginghose

schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck

schwarze Jacke mit Kapuze

Sportschuhe

Die Polizei Füssen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 08362/91230 um Hinweise.