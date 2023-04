Lebensgefährlich verletzt hat ein Unbekannter am Dienstag einen 17-Jährigen in Ulm. Der Jugendliche ging laut Polizei mit zwei Freunden durch eine Unterführung, als ein Mann auf ihn los ging und auf ihn einstach.

Gegen 23 Uhr waren zwei 17-Jährige und ein 16-Jähriger in Ulm unterwegs. Sie gingen von der Blaubeurer Straße in Richtung Hauptbahnhof. Dabei passierten sie an der B10 entlang der "Kleinen Blau" eine Unterführung. An deren Ende standen nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei drei Männer und eine Frau, die wohl Alkohol tranken. Um wen es sich dabei handelt, ist der Polizei derzeit nicht bekannt.

Einer der Männer soll einen 17-Jährigen plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Danach griff er zu einem Gegenstand, mutmaßlich eine Flasche, und schlug sie dem Jugendlichen auf den Kopf. Der 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Mann schlägt Teenager und geht dann auf zweiten Jugendlichen los

Anschließend ging der Mann mit dem Gegenstand auf den zweiten 17-Jährigen los. Er soll mit dem Gegenstand auf den Teenager eingestochen haben, wodurch er schwer am Hals verletzt wurde. Seine Wunden warnen so schlimm, dass er in Lebensgefahr schwebte. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik, wo er notoperiert wurde.

Suche nach mutmaßlichen Täter verläuft erfolglos

Die Gruppe, zu der der Angreifer gehörte, flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Die Polizei suchte sofort nach ihnen unter anderem mit einem Polizeihubschrauber. Bislang ist allerdings nicht klar, um welche Personen es sich handelt. Deshalb bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Polizei sucht Zeugen

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 melden. Die Kriminalpolizei bildete nach dem Vorfall eine Sonderkommission. Die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei wollen weitere Informationen bekanntgeben, sobald das aus ermittlungstaktischen Erwägungen möglich ist.