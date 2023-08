Am Dienstagmittag hat ein Mann in Immenstadt auf ein Auto eingeschlagen und beschädigt. Als Polizisten den 40-Jährigen in ein Krankenhaus bringen wollte, wehrte er sich gegen die Maßnahme und verletzt dabei zwei Beamte.

Der Mann hatte mit der blanken Faust auf ein geparktes Auto eingeschlagen. Dabei hat er der Polizei zufolge eine Seitenscheibe des Fahrzeugs zerstört. Die Beamten stellten bei Eintreffen fest, dass sich der 40-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Mann wehrt sich gegen Polizisten

Wegen seines Gesundheitszustandes wollten die Polizisten den 40-Jährigen in ein Krankenhaus bringen. Damit war der Mann allerdings nicht einverstanden und er leistete Widerstand gegen die Beamten.

Polizisten verletzt

Dabei verletzte der 40-Jährige zwei Beamte leicht. Den 40-Jährigen erwarten nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigung.