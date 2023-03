Ein 48-jähriger Mann hat in Buchloe

Ein 48-jähriger Mann hat am Mittwochabend in der Bürgermeister-Strauß-Straße in Buchloe randaliert. Worum es genau ging ist nicht ganz klar, allerdings rastete der 48-Jährige vor der Wohnung seiner Ex-Freundin so vehement aus, dass sogar die Polizei kam.

Beleidigungen, Widerstand, Sachbeschädigung und Tätlicher Angriff

Der aggressive und alkoholisierte Mann konnte laut Polizeibericht jedoch auch von der hinzugezogenen Polizeistreife nicht beruhigt werden. Nachdem er zuvor bereits seine "Ex" beleidigt hatte, beleidigte er nun auch die Einsatzkräfte. Zusätzlich warf er mit Gegenständen nach einer Polizistin, schlug mit den Händen eine Delle in den Streifenwagen und wehrte sich im Anschluss gegen die Fesselen, die die Beamten ihm anlegen mussten. Danach nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Gegen ihn leiteten sie ein Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Beleidigung und Sachbeschädigung ein.