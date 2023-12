Ein Mann mit Clownsmaske soll am Nikolaustag zahlreiche Besucher beim Klausentreiben in Immenstadt mit einer Rute geschlagen haben. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und Geschädigte.

Mann mit Clownsmaske teilt in Immenstadt Schläge mit der Rute aus

Am Mittwoch wurde die Polizei Immenstadt verständigt, weil ein Mann mit einer Klausenrute Schläge ausgeteilt haben soll. Der Mann soll mit einer Clownsmaske gegen 20:00 Uhr am Klausentreiben auf dem Marienplatz in Immenstadt teilgenommen und zahlreiche Besucher mit einer Klausenrute geschlagen haben.

Vor Ort traf die Polizeistreife zwar noch auf einen 23-jährigen Mann mit Clownsmaske, aber die Beamten konnten weder direkte Zeugen des Geschehens noch Geschädigte finden.

Polizei Immenstadt sucht nach Zeugen und Geschädigte

Die Polizisten stellten die Clownsmaske als mögliches Beweismittel sicher. Die Polizei Immenstadt sucht nun nach Zeugen und Geschädigte des Vorfalls. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 08323/96100 bei den Beamten melden.