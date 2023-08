Radelnde Kinder hat ein Mann am Mittwoch am Alpsee in Immenstadt mit seinem Gehstock angegriffen und beleidigt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der Mann war zusammen mit einer Rollstuhlfahrerin am späten Mittwochnachmittag an der Seepromenade des Alpsees in Immenstadt unterwegs, als eine Gruppe von etwa 25 Radlern an ihm vorbeifuhr. Diese setzte sich laut Polizei aus zahlreichen Kindern und ihren Betreuern zusammen. Als die Radgruppe den Mann passierte, griff dieser mit seinem Gehstock plötzlich die Kinder auf den Fahrrädern an und beleidigte die Radfahrer.

Polizei Immenstadt sucht nach Zeugen

Die Polizei Immenstadt ermittelt nun und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Mann machen können, sich unter der Telefonnummer 08323/96100 bei der Polizei zu melden.