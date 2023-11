Unter dem Einfluss von Drogen fuhr Samstagnacht ein Mann mit seinem Auto durch Kempten. Mit dabei hatte er zwei Kinder, die ohne Kindersitz und unangeschnallt im Wagen saßen.

Verkehrskontrolle in Kempten: Kind sitzt unangeschnallt auf Ladefläche

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizisten Samstagnacht ein Auto in Kempten an, in dem mehrere Kinder ohne die erforderliche Sicherung saßen, berichtet die Polizei. Ein Kind saß ohne angeschnallt zu sein auf der Ladefläche, ein anderes saß ohne vorgeschriebenen Kindersitz im Auto.

Den Polizisten fiel außerdem auf, dass der 39-jährige Fahrer Ausfallerscheinungen zeigte, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein Drogentest bestätigte ihren Verdacht.

Mann muss zur Blutentnahme auf Polizeidienststelle

Der 39-Jährige musste anschließend zur Blutentnahme auf die Dienststelle der Polizei Kempten. Sein Auto musste er stehen lassen. Auf den Mann kommen nun Anzeigen wegen der Beförderung von Kindern ohne entsprechende Sicherung und der Fahrt unter Drogeneinfluss zu.