Frauen sexuell belästigt hat ein Mann laut Polizei am Mittwochabend in der Cambomare-Sauna in Kempten. Die Polizei ermittelt.

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei gegen einen 37-jährigen Mann. Er soll sich am frühen Mittwochabend im Saunabereich des Cambomare in Kempten an zwei Frauen herangemacht haben. Laut Polizei suchte er zunächst das Gespräch mit den beiden saunierenden Frauen. Anschließend berührte er sie wohl gegen ihren Willen. Der 37-Jährige soll sie gestreichelt beziehungsweise umarmt haben.

Gibt es weitere Betroffene? Polizei Kempten sucht nach Zeugen

Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Eine Streife der Polizeiinspektion Kempten nahm den Fall vor Ort auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

Zeugen oder weitere Betroffene sollen sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/99092140 melden.