Heftig zur Sache ging es in der Nacht auf Sonntag auf einer Halloween-Party in Roggenburg. Ein Mann begrapschte drei Frauen. Anschließend prügelten sich mehrerer Frauen mit einem Partygast.

In der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr wurden die Polizei zu einer Halloween-Party in Roggenburg (Landkreis Neu-Ulm) gerufen. Bei der Party in der alten Mühle soll ein 39-jähriger Mann drei Frauen unsittlich berührt haben. Doch das war noch nicht alles, um was sich die Beamten kümmern mussten, als sie vor Ort eintrafen. Zwischenzeitlich hatte sich nämlich zwischen mehreren Frauen und einem Mann Schlägereien entwickelt. Die Beteiligten waren laut Polizei zwischen 21 und 50 Jahre alt und deutlich alkoholisiert.

Drei Menschen werden bei Schlägereien verletzt

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurden mindestens drei Personen bei den Schlägereien verletzt. Zur genauen Klärung der Sachverhalte sind laut Polizei aber weitere umfassende Ermittlungen notwendig.