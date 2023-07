Ein Mann liegt in Memmingen auf einer Bank und befriedigt sich selbst. Erst als die Polizei eintrifft und ihn festnimmt, hört er damit auf.

Wie die Polizei mitteilt, berichteten Zeugen, dass der Mann im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 12:35 Uhr auf einer Bank am Bach in der Hirschgasse in Memmingen lag. Demnach war seine Hose leicht heruntergezogen und er manipulierte an seinem Glied.

Polizei nimmt Exhibitionist in Memmingen vorläufig fest

Das wiederholte er mehrmals - und zwar solange, bis die Streifenbesatzung bei ihm eintraf und ihn festnahm. Zumindest vorläufig. Nachdem die Beamten seine Personalien überprüft hatten, entließen sie den 65-Jährigen wieder. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischen Handlungen.