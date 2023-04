Wegen eines Nachbarschaftsstreits musste die Polizei am Donnerstagabend in Amtzell ausrücken. Dort hatte ein 35-jähriger Mann gegen 19 zunächst seine Nachbarn beleidigt und bedroht und hatte dann auf die beiden eingeschlagen. Auch gegenüber der Polizei zeigte sich der Mann aggressiv. Als die Beamten den 35-Jährigen in Gewahrsam nehmen wollte, wehrte sich dieser massiv.

Pfefferspray bleibt ohne Wirkung

Da auch der Einsatz von Pfefferspray keine Wirkung zeigte, musste eine weitere Polizeistreife zur Unterstützung anrücken. Bei dem Gerangel mit dem Mann zogen sich zwei Polizeibeamte Verletzungen zu. Der 35-jährige Mann wurde von der Polizei in eine Fachklinik gebracht.